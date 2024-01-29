Neymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi

Sezon başı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal takımına transfer olan Neymar, futbol hayatında şaşırtmaya devam ediyor. Son haliyle şaşkına çeviren Brezilyalı yıldız, fazla kilolarıyla gündem oldu.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ocak 2024 09:54 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 10:09 - Güncelleme:

Neymar, Brezilya, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi