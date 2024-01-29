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    • Neymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi

    Sezon başı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal takımına transfer olan Neymar, futbol hayatında şaşırtmaya devam ediyor. Son haliyle şaşkına çeviren Brezilyalı yıldız, fazla kilolarıyla gündem oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Neymar&#039;ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi
    Neymar, Brezilya, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brezilya futbolunun yeni Pele'si olarak gösterilen Neymar, son haliyle şaşırttı.

    Yaz transfer döneminde PSG'den Al- Hilal'e 90 milyon euro karşılığında giden 31 yaşındaki oyuncu, çağraz bağ sakatlığı yaşayınca formasından uzak kalmıştı.

    Suudi Arabistan'daki ilk senesinde beklenen katkıyı veremeyen Neymar, fazla kilolarıyla gündem oldu.

    Neymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi

    NEYMAR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ

    Tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo alan yıldız oyuncunun son hali hayranlarının dikkatini çekti.

    Sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği öğrenilen Brezilyalı yıldızın futbol hayatının erken bitebileceği iddia edildi.

    NEYMAR'IN ESKİ HALİ

    Neymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NeymarBrezilya
    Haberler > Spor > Neymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi
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