Bayern Münih'e satışıyla Türk futbol tarihine geçen Sacha Boey'den ilk açıklama

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türk futbol tarihine geçerek Süper Lig'den yurt dışına satılan en pahalı oyuncu oldu. Dev transferi değerlendiren Fransız yıldız, onur duyduğunu dile getirdi.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus ile kadrosuna kattığı Sacha Boey, ilk düşüncelerini paylaştı.

Yeni takımına 5 yıllık imzayı attıktan Bayern'in resmi internet sitesine konuşan Boey, "FC Bayern gibi küresel bir kulüpte oynayabildiğim için onur duyuyorum. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hücum odaklı bir savunma oyuncusuyum; savunmada olduğum kadar hücumda da yer almakta rahatım." ifadelerini kullandı.

DREESEN: GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise Fransız sağ bekin transferini gerçekleştirmelerinde, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlardaki performansının etkili olduğunu belirterek, "Sacha Boey gibi büyük potansiyele sahip genç bir oyuncuyu uzun vadeli kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da güçlü bir performans sergiledi. Bu, kadromuzu sadece genişlik açısından değil aynı zamanda kalite açısından da güçlendirdiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund'un, Sacha Boey hakkındaki sözleri ise şöyle:

"Sacha Boey, her maçta çok fazla kilometre kat eden ve müdahaleden korkmayan çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Galatasaray'da taraftarların mutlak favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip ve geçen sezon Galatasaray ile şampiyon olmuştu. Savunma kalitemizi artıracak."