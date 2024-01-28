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    • Bayern Münih'e satışıyla Türk futbol tarihine geçen Sacha Boey'den ilk açıklama

    Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türk futbol tarihine geçerek Süper Lig'den yurt dışına satılan en pahalı oyuncu oldu. Dev transferi değerlendiren Fransız yıldız, onur duyduğunu dile getirdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bayern Münih&#039;e satışıyla Türk futbol tarihine geçen Sacha Boey&#039;den ilk açıklama
    Sacha Boey, Galatasaray, Bayern Münih, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus ile kadrosuna kattığı Sacha Boey, ilk düşüncelerini paylaştı.

    Yeni takımına 5 yıllık imzayı attıktan Bayern'in resmi internet sitesine konuşan Boey, "FC Bayern gibi küresel bir kulüpte oynayabildiğim için onur duyuyorum. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hücum odaklı bir savunma oyuncusuyum; savunmada olduğum kadar hücumda da yer almakta rahatım." ifadelerini kullandı.

    Bayern Münih'e satışıyla Türk futbol tarihine geçen Sacha Boey'den ilk açıklama

    DREESEN: GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

    Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise Fransız sağ bekin transferini gerçekleştirmelerinde, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçlardaki performansının etkili olduğunu belirterek, "Sacha Boey gibi büyük potansiyele sahip genç bir oyuncuyu uzun vadeli kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da güçlü bir performans sergiledi. Bu, kadromuzu sadece genişlik açısından değil aynı zamanda kalite açısından da güçlendirdiğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

    Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund'un, Sacha Boey hakkındaki sözleri ise şöyle:

    "Sacha Boey, her maçta çok fazla kilometre kat eden ve müdahaleden korkmayan çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek. Galatasaray'da taraftarların mutlak favorisiydi, yıllar içinde çok iyi bir gelişme gösterdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip ve geçen sezon Galatasaray ile şampiyon olmuştu. Savunma kalitemizi artıracak."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih
    Haberler > Spor > Bayern Münih'e satışıyla Türk futbol tarihine geçen Sacha Boey'den ilk açıklama
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