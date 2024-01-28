Galatasaray Sacha Boey'i KAP'a bildirdi: Tarihin en pahalı transferi gerçekleşti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey ile ilgili ilk paylaşımını yaptı. Yıldız oyuncudan elde edilecek bonservis belli oldu.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i renklerine bağladı.

Dün Almanya'ya giden 23 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrollerinden geçti.

Kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkan Boey, 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Bayern Münih, Fransız oyuncuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı.

SACHA BOEY BAYERN MÜNİH'TE

Sarı-kırmızılılar, Boey için 30 milyon euro + 5 milyon bonus ödeyecek.

Ayrıca iki takım yeni sezonda hazırlık maçı yapacak ve gelirlerin Galatasaray ile paylaşılacağı öğrenildi.

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.



Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.



Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.

SACHA BOEY'DEN İLK AÇIKLAMA

"Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte bu harika oyuncularla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bir oyuncu olarak atak yapmayı seven bir defans oyuncusuyum, savunmada olduğu kadar önde de yer almaktan mutluyum."