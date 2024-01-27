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    • Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim'e yönelik sözleri gündem oldu

    Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, kendi döneminde alınan ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili sözleri dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Burak Elmas&#039;tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim&#039;e yönelik sözleri gündem oldu
    Sacha Boey, Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    2021-2022 sezonunda başkanlık yaptığı dönemde transfer edilen Boey'in Alman devine transferini yorumlayan Elmas, Fatih Terim ve Okan Buruk'u tebrik etti.

    Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim'e yönelik sözleri gündem oldu

    BURAK ELMAS: KAZANAN GALATASARAY

    Galatasaray, oyuncumuz Sacha Boey’in Bayern Munich transferi ile tarihinin en yüksek kar elde ettiği transferini gerçekleştirmiş oldu. Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar.

    Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar liginde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur’u tebrik ederim.

    Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur.  Emeği geçenler ise Galatasaray’a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır.

    Galatasaray’ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir.  Galatasaray’ımızı tekrar tebrik ederim.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyGalatasarayBurak ElmasFatih Terim
    Haberler > Spor > Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim'e yönelik sözleri gündem oldu
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