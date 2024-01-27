Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Sezonun geri kalan kısmında Alman ekibinde forma giyecek olan Fransız sağ bek, kulüp tarihine geçti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu sabah Almanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Kariyerine Bundesliga ekibinde devam edecek olan Boey, henüz maça çıkmadan tarihe geçti.

28 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus karşılığında imza atacak olan Fransız yıldız, Alman ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu.

ESKİ REKOR FENERBAHÇELİ GUSTAVO'DA

Daha önceki rekorun bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luiz Gustavo'ya ait olduğu öğrenildi.

1 Ocak 2011 tarihinde 17 milyon Euro'ya alınan Brezilyalı orta saha, rekoru Galatasaray'dan gelen Sacha Boey'e bıraktı.

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