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    • Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu

    Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i kadrosuna kattı. Sezonun geri kalan kısmında Alman ekibinde forma giyecek olan Fransız sağ bek, kulüp tarihine geçti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu
    Sacha Boey, Bayern Münih, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu sabah Almanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

    Kariyerine Bundesliga ekibinde devam edecek olan Boey, henüz maça çıkmadan tarihe geçti.

    28 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus karşılığında imza atacak olan Fransız yıldız, Alman ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu.

    Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu

    ESKİ REKOR FENERBAHÇELİ GUSTAVO'DA

    Daha önceki rekorun bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luiz Gustavo'ya ait olduğu öğrenildi.

    1 Ocak 2011 tarihinde 17 milyon Euro'ya alınan Brezilyalı orta saha, rekoru Galatasaray'dan gelen Sacha Boey'e bıraktı.

    BAYERN MÜNİH'İN KIŞ DÖNEMİNDE YAPTIĞI TRANSFERLER

    Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyBayern MünihGalatasaray
    Haberler > Spor > Sacha Boey Bayern Münih tarihine geçti! Fransız yıldız en pahalı transfer oldu
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