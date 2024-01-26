Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'in transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların kasasına girecek net ücret belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sacha Boey Bayern Münih&#039;te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti
    Galatasaray, Bayern Münih, Sacha Boey, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'ten gelen teklifi kabul etti.

    Daha önce önerilen 23 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Sarı-kırmızılılar, 25 milyon + bonuslar şeklinde gelen öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

    Dün İstanbul'da Boey ile görüşen ve anlaşma sağlayan Münih yetkilileri, toplamda 30 milyon Euro'yu kapsayan paketi gözden çıkardı.

    Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti

    SACHA BOEY ALMANYA'YA GİDİYOR

    Galatasaraylı yıldızla anlaşmaya varan Bayern Münih, özel jetini Atatürk Havalimanı'na gönderdi.

    Takımla vedalaşan Boey, Bayern Münih ve Galatasaray tarafının resmi olarak anlaşmasının ardından İstanbul'dan ayrılacak.

    2021-2022 sezonu başında Rennes takımından 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Boey, kısa sürede gösterdiği etkiyle Avrupa devlerini peşine taktı.

    Galatasaray'ın bu sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 11'de şans bulan Boey, Manchester United ve Bayern Münih takımlarına karşı üst düzey performans sergilemişti.

    Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti

    REKOR SACHA BOEY'E GEÇECEK

    Öte yandan Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferiyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak.

    Rekor daha önce 16 milyon Euro bedele Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ya ait görünüyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayBayern MünihSacha Boey
    Haberler > Spor > Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Yıldız isim için resmi teklif geldi, Ali Koç onay verirse gidecek - SporFenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Yıldız isim için resmi teklif geldi, Ali Koç onay verirse gidecekJürgen Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Alman hocanın yeni takımı belli oldu - SporJürgen Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Alman hocanın yeni takımı belli olduAnelka, Ümraniyespor'a neden geldiğini açıkladı! Fatih Terim detayı dikkat çekti - SporAnelka, Ümraniyespor'a neden geldiğini açıkladı! Fatih Terim detayı dikkat çektiKenan Yıldız kimdir, hangi takımda? - SporKenan Yıldız kimdir, hangi takımda?Fenerbahçe, Süper Lig rekoru kırdı! İsmail Kartal zoru başardı - SporFenerbahçe, Başakşehir maçındaki oyunuyla lig rekoru kırdıGalatasaray'da ayrılık: Angelino İtalyan devine transfer oldu - SporAngelino İtalyan devine transfer olduİsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul'a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacak - Sporİsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul'a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacakBonkör Fenerbahçe! Ligin en çok gol atanı aynı zamanda en çok kaçıranı oldu - SporLigin en çok gol atanı aynı zamanda en çok kaçıranıTRT'den 'Şampiyonlar Ligi'ne 100 milyon euro' açıklaması - SporTRT'den 'Şampiyonlar Ligi'ne 100 milyon euro' açıklamasıSantos sabırsızlanıyor! Portekizli teknik adam yeni takviyeler bekliyor - SporSantos sabırsızlanıyor! Portekizli teknik adam yeni takviyeler bekliyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...