Sacha Boey Bayern Münih'te! Galatasaray tarihinin en pahalı satışı gerçekleşti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'in transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların kasasına girecek net ücret belli oldu.

Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'ten gelen teklifi kabul etti.

Daha önce önerilen 23 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Sarı-kırmızılılar, 25 milyon + bonuslar şeklinde gelen öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Dün İstanbul'da Boey ile görüşen ve anlaşma sağlayan Münih yetkilileri, toplamda 30 milyon Euro'yu kapsayan paketi gözden çıkardı.

SACHA BOEY ALMANYA'YA GİDİYOR

Galatasaraylı yıldızla anlaşmaya varan Bayern Münih, özel jetini Atatürk Havalimanı'na gönderdi.

Takımla vedalaşan Boey, Bayern Münih ve Galatasaray tarafının resmi olarak anlaşmasının ardından İstanbul'dan ayrılacak.

2021-2022 sezonu başında Rennes takımından 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Boey, kısa sürede gösterdiği etkiyle Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 11'de şans bulan Boey, Manchester United ve Bayern Münih takımlarına karşı üst düzey performans sergilemişti.

REKOR SACHA BOEY'E GEÇECEK

Öte yandan Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferiyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşmiş olacak.

Rekor daha önce 16 milyon Euro bedele Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ya ait görünüyor.