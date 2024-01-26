Bayern Münih'in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray'a 2 oyuncu verecekler
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Bayern Münih'in anlaştığı Galatasaraylı Sacha Boey için harekete geçti. İngilizler Boey'e karşılık oyuncu takası + bonservis önerdi.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa devleri Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için kapıştı.
Dün İstanbul'a gelen Bayern Münih yetkilileri, Fransız oyuncunun transferi için 23 milyon euro önerdi.
Bu rakamı az bulan Sarı-kırmızılılar, 30 milyon Euro istediklerini bildirdi.
Almanlarla sıkı pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'a bir teklif de İngiltere'den geldi.
SACHA BOEY GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Manchester United, Boey için 15 milyon euro + 2 oyuncu vereceklerini iletti.
Oyuncu takasına sıcak bakmayan Galatasaray, Bayern Münih'ten istediği 30 milyon Euro'yu istedi.
Manchester United'in Boey için önerdiği 2 oyuncudan birinin Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi