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    • Bayern Münih'in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray'a 2 oyuncu verecekler

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Bayern Münih'in anlaştığı Galatasaraylı Sacha Boey için harekete geçti. İngilizler Boey'e karşılık oyuncu takası + bonservis önerdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bayern Münih&#039;in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray&#039;a 2 oyuncu verecekler
    Galatasaray, Sacha Boey, Manchester United, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa devleri Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için kapıştı.

    Dün İstanbul'a gelen Bayern Münih yetkilileri, Fransız oyuncunun transferi için 23 milyon euro önerdi.

    Bu rakamı az bulan Sarı-kırmızılılar, 30 milyon Euro istediklerini bildirdi.

    Almanlarla sıkı pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'a bir teklif de İngiltere'den geldi.

    Bayern Münih'in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray'a 2 oyuncu verecekler

    SACHA BOEY GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

    Manchester United, Boey için 15 milyon euro + 2 oyuncu vereceklerini iletti.

    Oyuncu takasına sıcak bakmayan Galatasaray, Bayern Münih'ten istediği 30 milyon Euro'yu istedi.

    Manchester United'in Boey için önerdiği 2 oyuncudan birinin Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır olduğu öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySacha BoeyManchester United
    Haberler > Spor > Bayern Münih'in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray'a 2 oyuncu verecekler
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