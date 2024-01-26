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    • Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu

    Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Türk futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı. Milli stoper resmi imza için İstanbul'a gelecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe&#039;den kazanacağı yıllık ücret belli oldu
    Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki üçüncü transferini de gerçekleştirdi.

    Daha önce Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü transferini de bitirdi.

    Beşiktaş'ın da istediği 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar çubuklu formayı giyecek.

    Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'DE

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelecek.

    İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan Çağlar, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

    Bu sezon Atletico Madrid'de 9 maça çıkan Türk oyuncu 212 dakika sahada kaldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlar SöyüncüFenerbahçe
    Haberler > Spor > Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu
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