Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Türk futbolcu Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladı. Milli stoper resmi imza için İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki üçüncü transferini de gerçekleştirdi.

Daha önce Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü transferini de bitirdi.

Beşiktaş'ın da istediği 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar çubuklu formayı giyecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelecek.

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan Çağlar, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

Bu sezon Atletico Madrid'de 9 maça çıkan Türk oyuncu 212 dakika sahada kaldı.