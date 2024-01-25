Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in 222. haftasında oynanan Galatasaray - İstanbulspor maçında ilginç bir an yaşandı. İşte detaylar...

    Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında yara almadı.

    Nefes kesen mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in ilk yarıda verdiği penaltı kararı öncesi yaşananlar dikkat çekti.

    Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı

    İŞTE O ANLAR

    Dakikalar 33'ü gösterdiğinde hızlı gelişen İstanbulspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Alassane Ndao sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmadan sekti.

    Daha sonra son çizgiden Ndao bu kez orta yaptı, arka direkte bulunan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

    VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Bahattin Şimşek, golden önce Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanındaki pozisyonu izledi ve Ali Yaşar'ın topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

    Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Alp Arda'nın sağından ağlara gitti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasarayİstanbulspor
    Haberler > Spor > Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Trabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor - SporTrabzonspor kaybetmeye devam ediyorKerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor'u devirdi - SporKerem Aktürkoğlu, İstanbulspor'u yıktıRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalı - SporRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı: Çözüm bulunmalıŞampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak - SporAvrupa maçlarında yayıncı kuruluş değiştiGalatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar - SporOkan Buruk'tan sürpriz kararReal Madrid’den gideceği iddia edilmişti! Arda Güler ilk kez konuştu - SporReal Madrid’den gideceği iddia edilmişti! Arda Güler ilk kez konuştuSüper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı - SporSüper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradı - SporSüper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradıYayın ihalesinde sürpriz gelişme! Avrupa maçları için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardılar - SporYayın ihalesinde sürpriz gelişme! Avrupa maçları için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardılarUkrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi - SporUkrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...