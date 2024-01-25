Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı

25 Ocak 2024 22:17 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 22:23

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında yara almadı.

Nefes kesen mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in ilk yarıda verdiği penaltı kararı öncesi yaşananlar dikkat çekti.

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Dakikalar 33'ü gösterdiğinde hızlı gelişen İstanbulspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Alassane Ndao sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmadan sekti.

Daha sonra son çizgiden Ndao bu kez orta yaptı, arka direkte bulunan Emir Kaan Gültekin'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Bahattin Şimşek, golden önce Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanındaki pozisyonu izledi ve Ali Yaşar'ın topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Alp Arda'nın sağından ağlara gitti.