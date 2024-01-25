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    Trabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçen hafta Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, 22. hafta karşılaşmasından da eli boş döndü. Rizespor'a konuk olan bordo mavililer, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

    Trabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Rizespor, Trabzonspor'u tek golle geçti.

    İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Rizespor'a 3 puanı getiren isim 78'de Varesanovic oldu.

    Abdullah Avcı yönetiminde stresli günlerden geçen Trabzonspor, 37 puanla 3.sırada yer alırken, Rizespor, 35 puanla 5.sıraya yükseldi.

    Trabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor

    ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ ÖZETİ

    5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

    19. dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı.

    25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.

    41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

    51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.

    52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca’nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas’ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

    63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.

    78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

    Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

    Sarı Kartlar: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor), Dk.66 Varesanovic, Dk.66 Eray Korkmaz (Yedek Kulübesinden), Dk.88 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporRizespor
    Haberler > Spor > Trabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor
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