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    Kerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor'u devirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin son dakikaları nefes kesti.

    Kerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor&#039;u devirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray, 3-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

    İlk yarıda Sambissa'nın golüyle yenik duruma düşen Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun 36'da attığı penaltı golüyle eşitliğ yakaladı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Icardi golleriyle son sözü söyledi.

    Maçın 79. dakikasında kazanılan frikik atışını golle sonuçlandıran Aktürkoğlu, takımını 2-1 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı atışı kazanan Aslan, Mauro Icardi ile sonucu 3-1 tayin etti.

    Kerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor'u devirdi

    GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

    28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

    33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

    Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.

    36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

    77' Galatasaray, Wilfied Zaha'nın yere düşmesiyle frikik kazandı.

    79' Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasarayİstanbulspor
    Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor'u devirdi
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