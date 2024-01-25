Galatasaray'ın eski golcüsü Fatih Terim'e ilk yenilgisini yaşattı

25 Ocak 2024 15:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:09

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

TERİM İLK KEZ KAYBETTİ

Teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

Toplam 7 maça çıkan 70 yaşındaki hoca, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.