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    Galatasaray'ın eski golcüsü Fatih Terim'e ilk yenilgisini yaşattı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başında 7. maçına çıkan Fatih Terim, ilk yenilgisini Galatasaray'ın eski futbolcusu Sasa İliç'in çalıştırdığı Atromitos'a karşı aldı.

    Galatasaray&#039;ın eski golcüsü Fatih Terim&#039;e ilk yenilgisini yaşattı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

    Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

    Galatasaray'ın eski golcüsü Fatih Terim'e ilk yenilgisini yaşattı

    TERİM İLK KEZ KAYBETTİ

    Teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

    Toplam 7 maça çıkan 70 yaşındaki hoca, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

    Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Galatasaray'ın eski golcüsü Fatih Terim'e ilk yenilgisini yaşattı
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