Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi

25 Ocak 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:20

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Stadyumda yankılanan 'Hasan Arat transferler nerede' tezahüratları sonrası harekete geçen yönetim, Çağlar Söyüncü transferinde bir adım öne geçti.

Fenerbahçe'nin istediği Türk stoperin kulübü Atletico Madrid ile anlaşan Beşiktaş, resmi imza için geri sayıma geçti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ EURO 2024 İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

A Milli Takım'ın da yer alacağı EURO 2024 kadrosunda olmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Portekiz'den Porto, İtalya'dan Milan'ın da ilgilendiği Çağlar'ın yarım sezonluğuna Süper Lig'i kendisine daha yakın gördüğü belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüşen 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a çok yakın olduğu ve son görüşmelerin tamamlanmasından sonra imzayı atacağı kaydedildi.

Sezon başı Leicester City'den bedelsiz olarak Atletico Madrid'e giden Çağlar Söyüncü, 9 maçta 212 dakika süre aldı.