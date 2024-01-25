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    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    EURO 2024'e hazır gitmek için Atletico Madrid'den yarım sezonluğuna ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe'nin de imza attırmak istediği Türk yıldız için Beşiktaş daha hızlı davrandı.

    Beşiktaş&#039;tan Fenerbahçe&#039;ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

    Stadyumda yankılanan 'Hasan Arat transferler nerede' tezahüratları sonrası harekete geçen yönetim, Çağlar Söyüncü transferinde bir adım öne geçti.

    Fenerbahçe'nin istediği Türk stoperin kulübü Atletico Madrid ile anlaşan Beşiktaş, resmi imza için geri sayıma geçti.

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ EURO 2024 İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

    A Milli Takım'ın da yer alacağı EURO 2024 kadrosunda olmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün sürekli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

    Portekiz'den Porto, İtalya'dan Milan'ın da ilgilendiği Çağlar'ın yarım sezonluğuna Süper Lig'i kendisine daha yakın gördüğü belirtildi.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de görüşen 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a çok yakın olduğu ve son görüşmelerin tamamlanmasından sonra imzayı atacağı kaydedildi.

    Sezon başı Leicester City'den bedelsiz olarak Atletico Madrid'e giden Çağlar Söyüncü, 9 maçta 212 dakika süre aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlar SöyüncüBeşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Hasan Arat son dakikada işi bitirdi
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