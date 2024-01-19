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    Madrid'de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler'i üzdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çağlar Söyüncü'nün formasıı giydiği Atletico Madrid, İspanya futbol Kral Kupası son 16 mücadelesinde Arda Güler'li Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    Madrid&#039;de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler&#039;i üzdü
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya Kral Kupası'nda oynanan son 16 tur maçlarında çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

    Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, Arda Güler'li Real Madrid'i geçerek derbiden zaferle ayrıldı.

    Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

    Madrid'de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler'i üzdü

    MADRİD DERBİSİ NEFES KESTİ

    Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

    İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

    Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

    Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, Antoine Griezmann (Dk. 100) ve Rodrigo Riquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

    Madrid'de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler'i üzdü

    ARDA VE ÇAĞLAR YEDEK KALDI

    Real Madrid'de maç kadrosunda olan Arda Güler, 6 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına giremeyip, yedek kaldı.

    Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü de derbide süre alamadı.

    BARCELONA TURLADI

    Barcelona ise 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'yı deplasmanda 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada Alvaro Gomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini Ferran Torres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve Alejandro Balde (Dk. 73) kaydetti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağlar SöyüncüReal MadridAtletico Madrid
    Haberler > Spor > Madrid'de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler'i üzdü
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