Madrid'de Türk derbisi! Çağlar Söyüncü, Arda Güler'i üzdü

19 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:43

İspanya Kral Kupası'nda oynanan son 16 tur maçlarında çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, Arda Güler'li Real Madrid'i geçerek derbiden zaferle ayrıldı.

Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

MADRİD DERBİSİ NEFES KESTİ

Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, Antoine Griezmann (Dk. 100) ve Rodrigo Riquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

ARDA VE ÇAĞLAR YEDEK KALDI

Real Madrid'de maç kadrosunda olan Arda Güler, 6 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına giremeyip, yedek kaldı.

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü de derbide süre alamadı.

BARCELONA TURLADI

Barcelona ise 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'yı deplasmanda 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada Alvaro Gomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini Ferran Torres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve Alejandro Balde (Dk. 73) kaydetti.