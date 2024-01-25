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    Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'da son 2 sezonun en başarılı isimleri arasında gösterilen Sacha Boey için Almanya ve Fransa'dan kulüpler devreye girdi. Sezon sonunda ayrılmak isteyen Boey için elde edilecek gelir belli oldu.

    Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul&#039;a geliyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın sezon sonu satmayı planladığı Sacha Boey için en ciddi taliplerin Almanya ve Fransa'dan olduğu belirtildi.

    Daha önce İngiltere Premier Lig'de oynama hayalinin olduğunu söyleyen Boey için PSG ve Bayern Münih sıraya girdi.

    Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki formundan memnun kalan İki takım da Galatasaray ile temasa geçti.

    Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor

    EN CİDDİ ADAY BAYERN MÜNİH

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Sacha Boey için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    PSG'den daha hızlı davranmak isteyen Münih'in Boey için istenen bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

    Yıldız oyuncudan en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen Sarı-kırmızılılar, bu rakamın altındaki tekliflere kapıyı kapatacak.

    Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor

    REKOR NDIAYE'DE

    Sacha Boey, istenen bedele satılması durumunda Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak zirveye yerleşecek.

    Rekor şu an için Stoke City'e 16 milyon Euro'ya satılan Badou Ndiaye'ye ait görünüyor. 

    Senagalli oyuncu 2017-2018 devre arasında Premier Lig'in yolunu tutmasına rağmen yeniden Galatasaray'a kiralık olarak dönmüştü.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyGalatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor
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