Galatasaray tarihinin transfer rekoru kırılacak! Avrupa devi Sacha Boey için İstanbul'a geliyor

25 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:39

Galatasaray'ın sezon sonu satmayı planladığı Sacha Boey için en ciddi taliplerin Almanya ve Fransa'dan olduğu belirtildi.

Daha önce İngiltere Premier Lig'de oynama hayalinin olduğunu söyleyen Boey için PSG ve Bayern Münih sıraya girdi.

Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki formundan memnun kalan İki takım da Galatasaray ile temasa geçti.

EN CİDDİ ADAY BAYERN MÜNİH

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Sacha Boey için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

PSG'den daha hızlı davranmak isteyen Münih'in Boey için istenen bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

Yıldız oyuncudan en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen Sarı-kırmızılılar, bu rakamın altındaki tekliflere kapıyı kapatacak.

REKOR NDIAYE'DE

Sacha Boey, istenen bedele satılması durumunda Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak zirveye yerleşecek.

Rekor şu an için Stoke City'e 16 milyon Euro'ya satılan Badou Ndiaye'ye ait görünüyor.

Senagalli oyuncu 2017-2018 devre arasında Premier Lig'in yolunu tutmasına rağmen yeniden Galatasaray'a kiralık olarak dönmüştü.