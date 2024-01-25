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    Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği haftada kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde bu akşam İstanbulspor ile evinde karşılaşacak.

    Galatasaray, İstanbulspor&#039;u ağırlıyor! Okan Buruk&#039;tan sürpriz karar
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray, 22. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk edecek.

    Süper Lig'de çıktığı 21 haftada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı.

    Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü kaybetti. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

    Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

    Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar

    ICARDI YEDEK KALACAK

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçen hafta Trabzonspor deplasmanında 2 gol atan Zaha'yı en uçta oynatıp, Icardi'yi yedek bırakacağı öğrenildi.

    Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldızın oyuna ikinci yarıda girmesi bekleniyor.

    Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar

    GALATASARAY - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

    İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, A. Ndao, Ethemi

    Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar

    GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı mücadele saat 20.00 RAMS Park'ta oynanacak.

    Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasarayİstanbulspor
    Haberler > Spor > Galatasaray, İstanbulspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz karar
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