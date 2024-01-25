Yusuf Yazıcı Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'un eski yıldızı ezeli rakibe imza atıyor

25 Ocak 2024 13:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:30

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı, ülkesine dönmek için geri sayıma başladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf ile Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyor.

Gelecek sezon uygulanan yeni yabancı kuralından dolayı yerli hamlesini arttırmak isteyen iki takımın da milli oyuncuya teklif yapacağı belirtildi.

YUSUF YAZICI İMZAYI ATIYOR

Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'a gelen ve beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Lille ile yeniden çıkışa geçti.

Şu ana kadar çıktığı 26 resmi maçta 9 gol atan Türk yıldız, 3 de asist yaptı.

Yeni sözleşme tekliflerine soğuk bakan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi.

Fransa'da 2 kupa kazanan Yusuf, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu zaferi yaşayarak tarihe geçmişti.