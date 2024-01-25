Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yusuf Yazıcı Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'un eski yıldızı ezeli rakibe imza atıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fransa'dan ayrılmak isteyen Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e döneceği öne sürüldü. Milli oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da olduğu öğrenildi.

    Yusuf Yazıcı Süper Lig&#039;e dönüyor! Trabzonspor&#039;un eski yıldızı ezeli rakibe imza atıyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı, ülkesine dönmek için geri sayıma başladı.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf ile Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyor.

    Gelecek sezon uygulanan yeni yabancı kuralından dolayı yerli hamlesini arttırmak isteyen iki takımın da milli oyuncuya teklif yapacağı belirtildi.

    Yusuf Yazıcı Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'un eski yıldızı ezeli rakibe imza atıyor

    YUSUF YAZICI İMZAYI ATIYOR

    Geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'a gelen ve beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Lille ile yeniden çıkışa geçti.

    Şu ana kadar çıktığı 26 resmi maçta 9 gol atan Türk yıldız, 3 de asist yaptı.

    Yeni sözleşme tekliflerine soğuk bakan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi.

    Fransa'da 2 kupa kazanan Yusuf, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu zaferi yaşayarak tarihe geçmişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yusuf YazıcıLilleGalatasaray
    Haberler > Spor > Yusuf Yazıcı Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor'un eski yıldızı ezeli rakibe imza atıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Trabzonspor, kısa sürede çok şey yaşadı ve dağıldı... - SporTrabzonspor, kısa sürede çok şey yaşadı ve dağıldı...Beşiktaş'ta beklenen transferler için gaza basılıyor, Lascelles uçuşu! - SporBeşiktaş'ta beklenen transferler için gaza basılıyor, Lascelles uçuşu!Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya sesleniş... Müjdeler çok yakında - SporGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya sesleniş... Müjdeler çok yakındaNicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye döndü! İstanbul kulübünden ilk paylaşım geldi, bu transfer çok konuşulur - SporNicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye döndü! İstanbul kulübünden ilk paylaşım geldi, bu transfer çok konuşulurSoğuk terledi! Fenerbahçe çok zorlandığı maçta Başakşehir'i uzatmalarda yıktı - SporSoğuk terledi! Fenerbahçe çok zorlandığı maçta Başakşehir'i uzatmalarda yıktıFenerbahçe son nefeste! Başakşehir deplasmanında 3 puan Batshuayi ile geldi - SporFenerbahçe son nefeste!Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? Milli futbolcudan açıklama var - SporArda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?Taraftarlar şaşkına döndü: Arda Güler'in sosyal medya hesabı kapandı - SporTaraftarlar şaşkına döndü: Arda Güler'in sosyal medya hesabı kapandıSarıyer Yenimahalle'den 5 transfer birden - SporSarıyer Yenimahalle'den 5 transfer birdenOkay Yokuşlu, Süper Lig devinin radarında! Yuvaya geri dönüş sinyali geldi - SporOkay Yokuşlu, Süper Lig devinin radarında! Yuvaya geri dönüş sinyali geldi
    Sonraki Haber Yükleniyor...