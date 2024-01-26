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    • Galatasaray'da ayrılık: Angelino İtalyan devine transfer oldu

    Galatasaray'ın sezon başı Leipzig'den kiraladığı Angelino, İtalyan devi Roma ile anlaştı. İspanyol oyuncu bu hafta resmi imzayı atarak yeni takımına katılacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray&#039;da ayrılık: Angelino İtalyan devine transfer oldu
    Galatasaray, Roma, Angelino, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiraladığı Angelino'nun İstanbul serüveni tamamlanıyor.

    Sözleşmesinde yazan '20 maça çıkarsa 6 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girer' maddesinden dolayı oyuncuyu oynatmayan Sarı-kırmızılılar, yol ayrımına gitme kararı aldı.

    Alman ekibi Leipzig'ın da düşünmediği tecrübeli oyuncunun Roma ile anlaştığı belirtildi.

    Galatasaray'da ayrılık: Angelino İtalyan devine transfer oldu

    ANGELINO ROMA'DA

    İtalya'da oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki sol bek, fesih işlemlerinin tamamlanması halinde resmi imzayı atacak.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplam 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve asist katkısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayRomaAngelino
    Haberler > Spor > Galatasaray'da ayrılık: Angelino İtalyan devine transfer oldu
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