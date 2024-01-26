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    • Galatasaray yeni sağ bekini Fransa'da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusu

    Sacha Boey'i Bayern Münih'e satmaya hazırlanan Galatasaray, alternatif ismi yine Fransa'nın Rennes takımında buldu. Sarı-kırmızılılar Lorenz Assignon ile görüşmelere başladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray yeni sağ bekini Fransa&#039;da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusu
    Rennes, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Bayern Münih'in Sacha Boey'e transferi sonrası yerine gelecek ismi belirledi.

    Rennes takımında oynayan 2000 doğumlu sağ beki Lorenz Assignon ile görüşen Sarı-kırmızılılar, transferi bitirmeye çok yaklaştı.

    Galatasaray yeni sağ bekini Fransa'da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusu

    GALATASARAY ASSIGNON İLE GÖRÜŞÜYOR

    L'Equipe'de yer alan habere göre Galatasaray, Rennes'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 23 yaşındaki Lorenz Assignon ile yakından ilgileniyor.

    L'Equipe'in Hollanda basınına dayandırdığı haberde "Galatasaray dışında Feyenoord da Assignon ile yakından ilgileniyor. 23 yaşındaki sağ bek, Clermont'tan Alidu Seidu'nun yakında Rennes'e transfer olmasıyla birlikte takımdan ayrılabilir. Galatasaray'ın da Rennes'de yetişen Sacha Boey'in Bayern Münih için Türk kulübünden ayrılması halinde Assignon'u gözüne kestirdiği söyleniyor. Ancak şimdilik herhangi bir teklif yapılmadı." denildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RennesGalatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray yeni sağ bekini Fransa'da buldu: Lorenz Assignon İstanbul yolcusu
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