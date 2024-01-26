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    • Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması

    Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'dan transfer edilmesine kesin gözüyle bakılan Sacha Boey için gelen soruyu cevapladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Thomas Tuchel&#039;den Sacha Boey açıklaması
    Thomas Tuchel, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, yarın deplasmanda oynanacak Augsburg maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    Basın mensuplarından gelen soruları cevaplayan Tuchel, Galatasaraylı Sacha Boey'la ilgili gelen soruya "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum." karşılığını verdi.

    Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması

    SACHA BOEY ADIM ADIM BAYERN MÜNİH'E

    Boey ile anlaşan Bayern Münih, Galatasaray'a 23 milyon Euro teklif etmişti.

    Bu rakamı az bulan Sarı-kırmızılılar, en az 30 milyon Euro istediğini iletti.

    Galatasaray ve Bayern Münih'in 25+ 5 milyon Euro bonus şeklinde anlaşacağı iddia ediliyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Thomas TuchelGalatasaray
    Haberler > Spor > Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması
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