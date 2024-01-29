Fatih Terim ve Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! PAOK - Panathinaikos maçında saha karıştı
Yunanistan Ligi'nde oynanan PAOK - Panathinaikos maçında gergin anlar yaşandı. Fatih Terim ve Razvan Lucescu arasında yaşananlar mücadeleye damga vurdu.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmandaki lig maçında PAOK'a 2-1 mağlup oldu.
Yunanistan Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde PAOK, 43. dakikada Kiril Despodov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Panathinaikos, 51. dakikada Trabzonspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakalarken 56. dakikada Despodov, PAOK'u tekrar öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca PAOK, Panathinaikos'u 2-1 yendi.
Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos 44 puanda kalırken, zirvedeki PAOK ise puanını 47'e çıkardı.
Terim, Yunanistan ligindeki 5. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
FATİH TERİM VE RAZVAN LUCESCU TARTIŞTI
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile Mircea Lucescu'nun oğlu olan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu arasında yaşananlar maça damgasını vurdu.
Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş sarı kart gördü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi