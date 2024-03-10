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Galatasaray'da Icardi depremi! Kulübe ihtarname çekti, talebi için tarih verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
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Galatasaray&#039;da Icardi depremi! Kulübe ihtarname çekti, talebi için tarih verdi

Spor Haberleri  / Milliyet

Kısa sürede Galatasaray'ın simge isimlerinden birisi haline gelen Arjantinli golcü Mauro Icardi konusunda sarı kırmızılı kulüpte büyük kriz yaşandığı ortaya çıktı. Icardi'nin kulübe ihtarname çektiği ve 5 milyon euroluk ödemesi talep ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve maçtan 6-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 78 puana sahip olan sarı kırmızılılarda Mauro Icardi krizi yaşandığı ortaya çıktı. 

Ligin ikinci yarısında sakatlığını öne sürerek ülkesi Arjantin'e giden Icardi, sosyal medyadaki paylaşımları sonrası tartışma konusu olmuştu. Kulüp Icardi'nin gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun 'maddi kaynaklı' olduğunu ileri sürmüştü.

Arjantinli golcünün, takımın en sıkıntılı süreçlerinde antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtilirken, tüm bunların ardından büyük bir kriz yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da Icardi depremi! Kulübe ihtarname çekti, talebi için tarih verdi - 1. Resim

FESİH TEHDİDİ İLE KULÜBÜN KAPISINI ÇALDI

Icardi'nin, geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere şubat ayının ortalarında 5 milyon euroyu aşkın bir para beklentisi içinde olduğu ancak istediği bir türlü olmayınca 'ihtarname' kozunu devreye soktuğu belirtildi.

İddiaya göre yıldız futbolcu, "Ya parayı 5 Mart'a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyen resmi bir yazıyla kulübün kapısını çaldı.

Galatasaray'da Icardi depremi! Kulübe ihtarname çekti, talebi için tarih verdi - 2. Resim

GALATASARAY İKNA ETTİ, ALACAKLAR TAKSİTLENDİRİLDİ

Son güne kadar bekleyiş içinde olan Galatasaray, futbolcu cephesini ikna etti ve faizleriyle birlikte paranın taksitlendirilmesini sağladı. 6 Mart'Ta taraflar arasında protokol imzalandı ve Arjantinli futbolcu hem antrenmanlara çıktı hem de son Çaykur Rizespor karşılaşmasında golünü attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Milliyet
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