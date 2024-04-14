Galatasaray'da şampiyonluk yolunda önemli karar! Yönetim elini cebine atıyor

Galatasaray'da yöneticiler şampiyonluk yolunda önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak için özel prim uygulayacak.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftalara girerken önemli bir karar aldı. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak için oynanacak her maç için özel prim verecek.

İDARECİLER ELİNİ CEBİNE ATIYOR

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu üst düzeye çıkarmak isteyen sarı kırmızılı idareciler, elini cebine atma kararı aldı.

Galatasaray'da Süper Lig'de kalan 7 maçın her biri için özel prim verileceği bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in böylece şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonunun sağlanmasını hedefliyor.

MOTİVASYON YUKARI ÇIKARILACAK

Florya'da bir taraftan yapılan iyileştirmeler ve yeni kontratlarla sarı kırmızılı futbolcuların kritik maçlar öncesinde kafasında soru işaretleri oluşmamasını sağlayan yöneticiler, diğer taraftan ise 7 karşılaşma için uygulanacak özel prim ile motivasyonu da yukarı çıkarmak istiyor.

Ayrıca yine oyuncu maaşlarının zamanında yapılmasına da dikkat edileceği ve herhangi bir gecikmenin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Bu hamleler ile yönetim, oyuncuların sahadan başka bir şey düşünmemesini sağlayacak.