Galatasaray'dan 70 milyonluk transfer iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar transfer döneminin bitmesine az bir süre çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma olasılığını düşünerek kanat takviyesi yapma kararı aldı.

ASLAN'DAN LEAO BOMBASI!

Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Milan'da istediği süreyi bulamayan Portekizli yıldızın, transfer döneminin bitimine kadar farklı seçeneklere yönelmeyi planladığı kaydedildi.

Avrupa'daki liglerde transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Leao, takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde Galatasaray'a gelme ihtimali oldukça yüksek.

Sarı kırmızılıların da Barış Alper Yılmaz'ın durumunun netleşmesi sonrası 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer edebileceği ileri sürüldü.

GEÇEN SEZON 50 MAÇA ÇIKTI!

26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Milan'da 50 karşılaşmada boy gösterdi. Leao, bu maçlarda 12 gol ve 13 asistle oynadı.

Portekizli topçu 2022 senesinde Serie A’da yılın futbolcusu seçilmişti.