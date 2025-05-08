Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi

Galatasaray'dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Muslera'nın yerine düşündüğü Gabriel Brazao için Santos'a 6 milyon euro teklif etti. Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın muhtemel ayrılığı sonrasında kaleyi devralması için düşündüğü Gabriel Brazao konusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya ekibi Santos'a 6 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.

Galatasaray'dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi - 1. Resim

Brezilya basınında yer alan habere göre, Santos, Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi geri çevirdi. 24 yaşındaki kalecinin performansından oldukça memnun olan Brezilya ekibi, oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.

Galatasaray'dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi - 2. Resim

21 maçta forma giyen Gabriel Brazao, kalesinde 27 gol gördü ve 4 maçta gole kapattı. Genç kaleci Brazao'nun Santos ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni papa Prevost, Trump yönetimini adeta bombalamış! Paylaşımları gündem olduİzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! CHP'li isim ve 3 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak iddia: Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü! - Spor"Kalpleri ile beyinleri çelişkiye düştü"Victor Osimhen'den veda gibi gözler: Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım - Spor"Sonsuza kadar minnettar kalacağım"Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarında - Spor1. Lig'de son hafta heyecanı! Kritik maçlar TRT ekranlarındaPFDK derbinin faturasını kesti: Fenerbahçe'ye lazer cezası - SporFenerbahçe'ye lazer cezası geldi15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo kararı ortaya çıktı - Spor15 milyon euro ödenmişti! Galatasaray'ın Zaniolo kararıİsmail Kartal'ın yumruklu saldırı isyanı! Toplantıyı terk etti - SporYumruklu saldırı çıldırttı! İsmail Kartal'dan olay tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...