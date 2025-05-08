Galatasaray'dan Gabriel Brazao için ilk hamle! Teklif geri çevrildi

Galatasaray, Muslera'nın yerine düşündüğü Gabriel Brazao için Santos'a 6 milyon euro teklif etti. Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın muhtemel ayrılığı sonrasında kaleyi devralması için düşündüğü Gabriel Brazao konusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya ekibi Santos'a 6 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Santos, Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi geri çevirdi. 24 yaşındaki kalecinin performansından oldukça memnun olan Brezilya ekibi, oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.

21 maçta forma giyen Gabriel Brazao, kalesinde 27 gol gördü ve 4 maçta gole kapattı. Genç kaleci Brazao'nun Santos ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.