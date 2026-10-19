İşte Rafael Leao'nun son durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Rafael Leao'nun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'dan, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao ile ilgili açıklama geldi.

"HAFİF-ORTA DÜZEY ZORLANMA TESPİT EDİLDİ"

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanan Leao'nun son durumunu paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, "Rafael Leao'nun bugün yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük kontrollerle takip edilecektir." denildi.

SAHADA 15 DAKİKA KALMIŞTI

Süper Lig'in 8. haftasında, 2 gün önce oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağı kayarak ileri derecede açılan Rafael Leao, kasık adalesinde zorlanma nedeniyle oyuna devam edememişti. Portekizli yıldız günü tedaviyle geçirmişti.

GALATASARAY, LILLE MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

SINGO ANTRENMANA KATILDI

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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