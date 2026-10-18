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Galatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi

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Galatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında sakatlanan yıldızı Rafael Leao'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi endişelendiren Portekizli futbolcunun son durumu, pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

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Galatasaray, 1-0 galip geldiği Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan Portekizli yıldızın kesin durumu, pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan sakatlık nedeniyle Rafael Leao'nun durumu gündeme geldi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi.

Galatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi

GALATASARAY'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Galatasaray, tedavisine başlanan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

Galatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi
Başlık ResmiGalatasaray'dan Rafael Leao'nun sakatlığı için açıklama geldi

OKAN BURUK'TAN ZEMİN TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Leao'nun sakatlığının zeminden kaynaklandığını belirterek oyuncunun sağlık durumunun kontrollerin ardından netleşeceğini söyledi. Buruk, Portekizli futbolcunun daha fazla risk almaması için oyundan çıkarıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor."

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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