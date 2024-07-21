Galatasaray'dan Zenit'e yeni Wendel teklifi! İşte önerilen bonservis

Galatasaray'ın Weldel transferi için Zenit'e yaptığı teklifi yükselttiği ve cevap beklemeye geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Rus ekibine önerdiği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinin ilk sırasında Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel var.

GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTTİ

Milliyet'in haberi göre; Galatasaray, Zenit'e daha önce Wendel için yaptığı teklifi yükseltti. Sarı-kırmızılıların, Rus ekibinden cevap beklediği aktarıldı.

Ayrıca haberde, Galatasaray'ın Zenit'e 20 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

2 ASİST YAPTI

Wendel, Zenit'in dün oynadığı Krylya Sovetov maçında 86 dakika saha kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, maçı 2 asistle tamamlarken Zenit sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.