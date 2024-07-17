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Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için geri sayım başladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için geri sayım başladı!
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, orta saha transferi için önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakan Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel, kararını kulübüne iletti. Şimdi, transferin gerçekleşmesi için Galatasaray ve Zenit'in anlaşması bekleniyor.

Galatasaray, Wendel'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, transfer görüşmeleri yapmak üzere Rusya'ya gitti. Wendel'in Galatasaray'a gelmeye istekli olması, transfer sürecini hızlandırdı.

Zenit ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wendel'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı oyuncu, Zenit formasıyla çıktığı 124 maçta 20 gol ve 25 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için geri sayım başladı! - 1. Resim

GALATASARAYIN İLGİLENDİĞİ WENDEL KİMDİR?

Futbol kariyerine Tigres do Brasil altyapısında başlayan Wendel, 2015-2017 yılları arasında Fluminense’de forma giydi. 2016-17 sezonunda Fluminense U20 takımından A Takım’a yükselen Wendel, 2017-18 sezonunda Sporting’e 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fluminense formasıyla 56 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist yapan Wendel, Sporting'de ise 79 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 2020 yılından bu yana Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Rus ekibinde çıktığı 124 maçta 20 gol ve 25 asist yaptı.

Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için geri sayım başladı! - 2. Resim

GALATASARAY İÇİN KRİTİK DÖNEM

Wendel'in transferi, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına büyük bir adım olabilir. Sarı-kırmızılılar, Zenit ile anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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