Galatasaray'ın yeni transferi rekor kırdı! Pamuklara 'sara'cak

Sarı kırmızılılar, Brezilyalı yıldız için Norwich City’ye 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Beş yıllık imza atan Sara’ya ise yıllık 2,750 milyon avro verilecek.

Yeni sezon öncesinde Süper Kupa’da Beşiktaş’tan tarihî bir fark (5-0) yiyen son şampiyon Galatasaray, yeni orta sahasına nihayet kavuştu. Önceki gece İstanbul’a Norwich City’nin Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile beş yıllık sözleşme imzalandı. Sarı kırmızılılar bu transfer için İngiliz ekibine üç seneye yayılmış dokuz eşit taksitte 18 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam Galatasaray tarihinin bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

MARİO JARDEL'İ GEÇTİ

Sarı kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon avro ile Brezilyalı süper golcü Mario Jardel olmuştu. Beş yıllık anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Gabriel Sara’ya ise sezon başına 2 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecek. Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022’de 10,5 milyon avro karşılığında İngiliz ekibi Norwich City’ye transfer olmuştu. Yeşil sarılı formayla Premier Lig’de 96 maça çıkan Gabriel Sara, 21 gol atarken, 17 de asist yaptı.

BEŞ YILLIK İMZA

Süper Kupa gecesi İstanbul’a gelen Sara, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan resmî sözleşmeye imza attı.