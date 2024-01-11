Gambiya Milli Takım uçağı neden acil iniş yaptı? Omar Colley'in durumu nasıl? Gambiya Milli Takımı uçağında ne oldu?

11 Ocak 2024 16:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:46

Afrika Uluslar Kupası’da, Süper Lig’den Beşiktaş’tan Omar Colley ve Ankaragücü’nden Ali Sow’un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı kafilesini taşıyan uçağın organizasyonun yapılacağı Fildişi Sahili'ne gidiş yolunda acil iniş yapmasının ardından detaylar araştırılmakta. Peki, Gambiya Milli Takımı uçağında ne oldu? Omar Colley'in durumu nasıl? Gambiya uçağı neden acil iniş yaptı

GAMBİYA MİLLİ TAKIM UÇAĞI NEDEN ACİL İNİŞ YAPTI?

Afrika Uluslar Kupası'da yer alan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak organizasyonun yapılacağı Fildişi Sahili'ne gidiş yolunda, uçağın boyutunun küçük olmasından dolayı yaşanan oksijen yetersizliği nedeniyle acil iniş yaptı. Kafileyi taşıyan uçak kalkıştan 9 dakika sonra başkent Banjul'a geri döndü.

OMAR COLLEY'İN DURUMU NASIL?

Gambiya Milli Takımı'nda yer alan Beşiktaş'lı Omar Colley ve Ankaragücü oyuncusu Ali Sow'un durumularının iyi olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA!

Gambiya Milli Takımı kafilesini taşıyan uçağın acil iniş yapmasının ardından Beşiktaş ve Ankaragücü sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

GAMBİYA TEKNİK DİREKTÖRÜ O ANLARI ANLATTI!

Bazı oyuncuların bayıldığı ve nefes almakta zorlandığı anlar ile ilgili açıklamada bulunan Gambiya Milli Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçağa bindiği anda uykuya daldıklarını söyledi. Saintifiet, "Hayatımın nasıl geçtiğine dair kısa rüyalar gördüm. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalıyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olurduk. Bazı oyuncular inişten sonra hemen uyanmadı" açıklamasını yaptı.

Futbolculardan Saidy Janko da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta aşırı bir sıcaklık olduğunu kaydederek, "Çok küçük bir uçaktı ve terden sırılsıklam olduk. İnsanlar derin uykuya dalmaya başladı. Şiddetli ağrılar ve baş dönmeleri oldu." ifadelerini kullandı.