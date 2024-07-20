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Göztepe Süper Lig'e hazırız mesajı verdi! İngilizleri 3 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe Süper Lig&#039;e hazırız mesajı verdi! İngilizleri 3 golle geçti
Göztepe, Luton Town, Hazırlık Maçı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town ile karşılaştı. İzmir ekibi sahadan 3 gollü galibiyet ile ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, İngiliz ekibi Luton Town ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yeni sezona hazırız mesajı verdi.

GOL DÜELLOSU ŞEKLİNDE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 29. dakikada Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede 54. dakikada Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkaran İzmir temsilcisi, 73. ve 90. dakikalarda Zack Nelson'ın gollerine engel olamasa da müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

İLK 11

Göztepe sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

 Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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