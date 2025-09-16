Göztepe, 900 bin euro ödemişti! Brezilyalı golcünün 200 günlük sessizliği

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladığı 9 puanla 4'üncü sırada yer alan sarı-kırmızılılar için gol yollarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

YENİ TRANSFERLER FİLELERİ HAVALANDIRIYOR

Göztepe, oynadığı maçlarda 7 kez fileleri sarstı. İzmir ekibinde gollerden birini geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Emersonn kaydederken, diğer gollerde Dennis (2), Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Janderson ve Bokele imzası bulunuyor. Gollerin 3’ünü yeni transferlerin atması dikkat çekti.

GEÇEN SEZONDAN BERİ GOL ATAMIYOR

Takımın golcüsü Juan’ın ise henüz rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak geçtiğimiz sezonun 26'ıncı haftasında 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet, bir daha gol sevinci yaşayamadı. 194 gündür gol katkısı veremeyen Brezilyalı futbolcu, son olarak Kayserispor karşısında gol atsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz sezon Southampton'dan takıma kiralık olarak katılan Juan’ın bonservisi yaz döneminde 900 bin euroya İngiliz ekibinden alındı. Brezilyalı futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı. İzmir ekibinin büyük beklenti içinde olduğu Juan, bu sezon 4 maçta toplam 313 dakika süre aldı.