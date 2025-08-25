Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göztepe'nin orta sahadaki yıldızı: Junior Olaitan

Göztepe’nin yeni transferi Junior Olaitan, Süper Lig’in ilk üç haftasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Beninli futbolcu, takımının oyun kurucusu rolünü üstlenerek taraftarların gözdesi oldu.

Göztepe’nin Fransa’nın Grenoble kulübünden transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Süper Lig’in ilk üç haftasında sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Takımının orta sahasında oyun kurucu görevini üstlenen Olaitan, hem hücum organizasyonlarında hem de savunma geçişlerinde etkin bir rol oynayarak takımının başarısına katkı sağladı.

TAKIMIN BEYNİ OLDU

İlk hafta maçında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve üçüncü haftada Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek 7 puanla ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu maçlarda Olaitan, takımının oyun temposunu belirleyen ve hücum organizasyonlarını yönlendiren isim oldu.

Özellikle Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımının galibiyetine katkı sağlayan Olaitan, duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekti.

Göztepe taraftarları, genç oyuncunun oyun zekâsı ve saha içindeki liderliğiyle takımın yeni yıldızı olacağına inanıyor.

Göztepe’nin 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı Olaitan, takımının orta saha dinamosu olma yolunda ilerliyor. Gelecek haftalarda da performansını sürdürebilirse, Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncularından biri olacağı kesin gibi görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

