Göztepe'nin yükselişi Kocaeli'de devam etti

Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi serisini 4 maça çıkardı.

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Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a konuk oldu.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ege temsilcisi 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Show (kendi kalesine) ve 77. dakikada Miroshi kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 82. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

Bu skorla ligde yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Göztepe, puanını 9 yaptı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Kocaelispor - Göztepe

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

17. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

29. dakikada Henrique'nin pasıyla ceza yayı dışında topla buluşan Miroshi'nin sert şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.

İlk yarıyı Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Kocaelispor - Göztepe

57. dakikada Antunes'in sağ taraftan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın sert şutunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

66. dakikada Sousa'nın sol kanattan yerden sert gönderdiği pasta top savunmadan sekerek Agyei'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sissoho'nun ayağının dışıyla yaptığı ortaya iyi yükselen Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

77. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

81. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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