Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

Düzenleyen:
- Güncelleme:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu&#039;ndan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçeceği iddialarına cevap verdi.

Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili açıklamalar yaptı. 

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiası doğru mu?" sorusunu şu sözlerle cevapladı:

ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUM

"Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Yeni başlayan bir öğretmen 3 bin 210 TL maaş farkı alacak! İşte uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkıTekne alabora oldu! 2 kişi kayıp
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EURO 2024'ün yıldızı Nico Williams'ın transferi için Barcelonalı taraftarlar kulübe para bağışlıyor! - SporEURO 2024'ün yıldızı Nico Williams'ın transferi için Barcelonalı taraftarlar kulübe para bağışlıyor!İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için iş ilanı açtı! İşte kriterler - Sporİngilizler teknik direktör ilanı açtıTrabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Lille ile sözleşme imzaladı - SporTrabzonspor'dan ayrılan Thomas Meunier, Lille ile sözleşme imzaladıYunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detayları - SporYunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detaylarıKonyaspor'dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı - SporKonyaspor'dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladıPaul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor - SporPaul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...