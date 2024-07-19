TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçeceği iddialarına cevap verdi.

Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili açıklamalar yaptı.



Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiası doğru mu?" sorusunu şu sözlerle cevapladı:

ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUM

"Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."