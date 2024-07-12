Hakem destekli final! İngiliz'e VAR bize yok

Hollanda maçında Kane için çalınan penaltı ve öncesinde Saka’nın topa elle müdahalesinin görülmemesi tepki çekti. Futbol otoriteleri İngiltere’nin kollanarak finale çıktığı görüşünde...

Büyük bir heyecanın yaşandığı EURO 2024’te finalin adı belli oldu: İspanya-İngiltere. 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçı Fransa’dan François Letexier yönetecek. Finalin adı belli oldu olmasına ama İngiltere’nin ciddi anlamda hakem desteğiyle buralara geldiği görüşü ağırlıktaydı. Özellikle de Hollanda’nın 1-0 önde olduğu sırada Harry Kane pozisyonunda VAR uyarısıyla verilen penaltı büyük eleştiri aldı. Ki o pozisyonun öncesinde İngiltere’den Saka’nın topa eliyle müdahalesinin görülmemesi de tepki çekti.

KOEMAN'IN SİTEMİ

A Millî Takım’ın Hollanda mücadelesi öncesi Merih Demiral skandal kararla iki maç cezalandırılmış. Hollanda’ya verilmesi iki kırmızı kart ve yediğimiz gol öncesindeki faul görülmemişti. Aynı Hollanda İngiltere karşısında hakemlerin kararlarından mağdur oldu. Maç sonunda Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, “Bence penaltı olmamalıydı. Topa vurdu ve kramponlar temas etti. Doğru dürüst futbol oynayamadığımızı ve bunun VAR’dan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu gerçekten futbola zarar veriyor” siteminde bulundu.

3 GALİBİYETLE FİNALE ÇIKTI

Turnuvada Almanya, İtalya, Fransa gibi favorilerin erken elenmesi şaşkınlık oluştururken çok eleştirilen İngiltere final biletini aldı. Hem de buraya gelen kadar sadece 3 galibiyet elde ederek. Ve de attığı toplam gol 7. (Türkiye’nin toplam gol sayısı ise 8).