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Halil Umut Meler'e Avrupa Şampiyonası'nda yeni görev! Dev maçta düdük çalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halil Umut Meler&#039;e Avrupa Şampiyonası&#039;nda yeni görev! Dev maçta düdük çalacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak Belçika-Slovakya maçında düdük çalan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e yeni görev verildi. Meler, D Grubu'nda 21 Haziran Cuma günü oynanacak olan Polonya - Avusturya maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçına atandı. Turnava ilk olarak E Grubu'ndaki Belçika - Slovakya maçını yöneten Meler, bu kez de D Grubu'nun maçını yönetecek.

HALİL UMUT MELER HANGİ MAÇI YÖNETECEK?

Tecrübeli hakem, 21 Haziran Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Polonya-Avusturya maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

AVAR'DA ALPER ULUSOY OLACAK

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

Müsabakanın gözlemcisi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Lutz Fröhlich olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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