Hasan Arat'tan futbolculara büyük ödül! Türkiye Kupası için dev prim

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupaya uzanan taraf oldu. Başkan Hasan Arat, kazanılan zafer sonrası futbolculara prim dağıttı.

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası sevinci sürüyor. Kötü geçen sezonda gelen kupa camiayı yeniden ayağa kaldırdı. Başkan Hasan Arat, kupayı kazanan futbolcuları ödüllendirdi. Arat, dağıttığı yüklü primle futbolcuların kupa mutluluğunu ikiye katladı.

1 MİLYON DOLAR PRİM

Sabah'ta yer alan habere göre Hasan Arat, Türkiye Kupası'nın kazanılması sonrası takımı ödüllendirdi. Hasan Arat takıma 1 milyon dolar pim dağıttı.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI VERİLECEK

Beşiktaş'ta yönetim bugün bir araya gelecek. Teknik direktör konusunun ana gündem maddesi olduğu toplantıda hoca adayları masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın hoca adayları arasında Jose Mourinho'nun dışında Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin yer alıyor.