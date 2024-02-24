Hem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel'den Fransa'da tarihi başarı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Fransa'da devam eden 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.
İkinci günde madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın:
Aysel Önder - 400 metre dünya rekoru
Mustafa Yıldırım - Sırıkla yüksek atlama
Gümüş:
Mustafa Yıldırım - 60 metre engelli
Mustafa Yıldırım - 5000 metre yürüyüş
Fatma Damla Altın - Uzun atlama
Reyhan Taşdelen - 60 metre engelli
Bronz:
Esra Bayrak - Uzun atlama
Muhammet Atıcı - Gülle atma
Kaynak: Anadolu Ajansı