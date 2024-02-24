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    • Haberler > Spor > Hem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel'den Fransa'da tarihi başarı

    Hem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel'den Fransa'da tarihi başarı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel&#039;den Fransa&#039;da tarihi başarı

    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'da devam eden 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

    Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

    Hem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel'den Fransa'da tarihi başarı - 1. Resim

    İkinci günde madalya kazanan sporcular şöyle:

    Altın:

    Aysel Önder - 400 metre dünya rekoru

    Mustafa Yıldırım - Sırıkla yüksek atlama

    Gümüş:

    Mustafa Yıldırım - 60 metre engelli

    Mustafa Yıldırım - 5000 metre yürüyüş

    Fatma Damla Altın - Uzun atlama

    Reyhan Taşdelen - 60 metre engelli

    Bronz:

    Esra Bayrak - Uzun atlama

    Muhammet Atıcı - Gülle atma

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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