Gazze'de katliam gecesi... İsrail sivilleri vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail 5 aydır topyekün ablukaya aldığı Gazze'yi bir kez daha kana buladı. Gecenin ilk saatlerinde Deir el-Balah kentinde bir binaya düzenlenen saldırıda 24 sivil hayatını kaybetti.

İsrail- Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail güçleri, yeni bir katliama daha imza attı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vuran İsrail, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ilk belirlemelere göre 24 Filistinliyi katletti

Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı.

CAN KAYBI 30 BİNE DAYANDI

Ablukadaki kente yardım girişini engelleyen İsrail, halkı aç ve susuz bırakırken katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayıdı 29 bin 514'e yaralı sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 104 sivili daha öldürdüğü, 160 sivili de yaraladığı aktarıldı.

CENAZELER YOL KENARINDA KALDI

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi cenazelerin alınamadığı vurgulandı.