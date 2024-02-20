İsrail ordusunun Gazze katliamında korkunç tablo: 29 bin bomba, 29 bin ölü

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, yapılan son açıklama işgalin korkunç boyutunu gözler önüne serdi. 29 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de, savaşın başından bu yana 29 bin hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığı duyuruldu.

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik başlatılan saldırı karşılıklı çatışmaya dönüştü. Bu süreçte işgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni abluka altına alırken, bölgede kadın-çocuk ayrıt etmeksizin sivilleri bombalamayı sürdürdü. Saldırılarda 29 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

GAZZE'DE 29 BİN HEDEF BOMBALANDI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, ordunun hava kuvvetleri faaliyetlerine ilişkin kan donduran bir açıklama geldi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığı açıklandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; İsrail savaş uçaklarının 'tüm cephelerde' 31 binden fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırıların 29 bininin Gazze Şeridi'ne, 1.100'ünün kuzeydeki Lübnan sınırına yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıların geri kalanının nerede düzenlendiğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

İHA'LARLA 4 BİNE YAKIN SALDIRI

Saldırıların yaklaşık 7 bininin 'ani saldırı' olduğu ve kara kuvvetlerinin talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Savaş uçaklarıyla yaklaşık 26 bin, askeri helikopterlerle yaklaşık 3 bin 800, insansız hava araçlarıyla (İHA) da yaklaşık 3 bin 800 saldırı düzenlendi" denildi.