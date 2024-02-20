Siyonistleri savunan iki ülke kaldı! İsrail, Lahey’de işgalin hesabını veriyor

İnsanlığa karşı işlediği suçla yargılanan İsrail, şimdi de Filistin topraklarını işgal etmekten hesap veriyor. Lahey’deki duruşmada İsrail’i sadece ABD ve Fiji savunuyor.

İsrail Gazze’de insanlığa karşı işlediği suçlar sebebiyle uluslararası yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Güney Afrika da geçtiğimiz ay 1948 Soykırım Sözleşmesi’ni Gazze’de ihlal ettiği suçlamasıyla İsrail’e karşı açtığı soykırımın ardından, Tel Aviv yönetimi bu sefer ‘işgal’den yargılanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen ‘danışma görüşü duruşması’nın ilk günü, Hollanda’nın idari başkenti Lahey’deki Barış Sarayında faaliyetlerini yürüten Uluslararası Adalet Divanında (UAD) başladı. Duruşmanın ilk gününde konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki “Gazze’deki soykırım on yıllardır süren cezasızlığın sonucu. İsrail’in cezasızlığına son vermek hukuki mecburiyettir” dedi. Mahkemede Filistin’e ait beş farklı haritayı gösteren ve topraklarının işgal edilme sürecini anlatan Maliki “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda sunduğu ve ‘Yeni Orta Doğu’ olarak tanımladığı beşinci haritada Filistin diye bir şey yok, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan toprakların tamamı İsrail’den oluşuyor” dedi.

İŞGAL SONA ERMELİ

Maliki’nin konuşmasının ardından söz alan Filistin’in avukatlarından Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Andreas Zimmermann, İsrail’in işgale ve çatışmalara son verecek müzakereleri ısrarla reddettiğini söyledi. İsrail’in, uyuşmazlıkları barışçıl yolla çözme yükümlülüğüne aykırı davrandığının altını çizen Zimmermann, BM’nin onlarca kararını uygulamadığını, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na aykırı hareket ettiğini belirtti. Duruşmada söz alan avukatlardan Paul S. Reichler de İsrail işgalin nihai amacının “en az sayıda Filistinliyle en fazla miktarda Filistin toprağının kalıcı ele geçirilmesi” olduğunu söyledi.

RİYAD MANSUR AĞLADI

Filistin halkının, 75 senedir bulunduğu coğrafyanın ve hatta tarihin dışına itilme girişimleriyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Riyad Mansur, Filistinli çocuklardan söz ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.

ABD VE FİJİ SAVUNUYOR

Avukat Reichler, davaya katılan diğer devletlerin sundukları yazılı beyanlarda Fiji ve ABD haricinde işgali açıkça savunan hiçbir devletin bulunmadığına dikkati çekti. Danışma görüşüne beyanlarını sunan bütün devletler benzer şekilde İsrail’in bütün ihlallerine karşı çıkarken Fiji ve ABD’nin ise genel eğilimden farklı olarak İsrail’i destekleğini kaydeden Reichler “İsrail, hangi uluslararası hukuk ihlalini yaparsa yapsın ABD, İsrail’i hesap vermekten korumak için öne çıkıyor” dedi.

İSRAİL KATILMIYOR

26 Şubat tarihine kadar devam edecek duruşmada 52 ülke ve üç uluslararası kuruluş; Arap Birliği, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Afrika Birliği sözlü beyanda bulunacak. Duruşmalara, görüşlerini yazılı olarak ileten İsrail ise katılmayacak. Türkiye’nin 26 Şubat’ta beyan vereceği mahkemede temsilciler otuzar dakika sunum yapacak. Adalet Divanının duruşmaların sonunda vereceği görüşün kanuni olarak bağlayıcılığı bulunmuyor; ancak hukuki ve ahlaki açıdan İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.