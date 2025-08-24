Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Nilüfer Belediyesi kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Nilüfer Belediyesi kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa&#039;yı Nilüfer Belediyesi kazandı
Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş’ı 37-36 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ankara’daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyon ekibe madalya ve kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenen Nilüfer Belediyesi, düzenlenen törenle kupasını aldı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Süper Kupa birincisi Nilüfer Belediyesi'ne madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Beşiktaş'a ise madalyalarını yönetim kurulu üyeleri İsmet Yiğitşenocak ile Sinan Başer, verdi.

Şampiyon olan Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, büyük sevinç yaşadı.

