Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Nilüfer Belediyesi kazandı
Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş’ı 37-36 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ankara’daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyon ekibe madalya ve kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi takdim etti.
