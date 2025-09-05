Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada

Tanzanya liginde oynanan bir maçta sahayı arılar bastı. Bu sıra dışı durum karşısında büyük panik yaşayan futbolcular, hakemler ve yedek kulübesindekiler, yere yatıp hareketsiz kalarak, arılardan korunmaya çalıştı.

Afrika bölgesinde sık rastlanan arı saldırıları bu kez futbolu hedef aldı.Tanzanya profesyonel liginde oynanan bir karşılaşmadasahayı arılar bastı.

Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - 1. Resim

HERKES YERE YATTI

Maçoynandığı sırada arı saldırısına maruz kalan futbolcular,çareyiyere yatıp hareketsiz kalmakta buldu. Sadece oyuncular değil, yedek kulübesinde bulunanlar ve saha kenarındaki görevliler de arılardan korunmak aynı yöntemi tercih etti.

Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - 2. Resim

KAMERAMAN ÇEKİME DEVAM EDEMEDİ

Arı salsırısı sonrası stadyumda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı futbolcular, tribünün alt bölümüne sığınırken, karşılaşmayıçeken kameraman da arılardan nasibini aldı.

Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - 3. Resim

HERKES PANİK YAŞADI

Taraftarlar kısa süreli panik yaşarken, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Birkaç dakika boyuncasüren arı saldırısı sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - 4. Resim

 

