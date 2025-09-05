Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada

Afrika bölgesinde sık rastlanan arı saldırıları bu kez futbolu hedef aldı.Tanzanya profesyonel liginde oynanan bir karşılaşmadasahayı arılar bastı.

HERKES YERE YATTI

Maçoynandığı sırada arı saldırısına maruz kalan futbolcular,çareyiyere yatıp hareketsiz kalmakta buldu. Sadece oyuncular değil, yedek kulübesinde bulunanlar ve saha kenarındaki görevliler de arılardan korunmak aynı yöntemi tercih etti.

KAMERAMAN ÇEKİME DEVAM EDEMEDİ

Arı salsırısı sonrası stadyumda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı futbolcular, tribünün alt bölümüne sığınırken, karşılaşmayıçeken kameraman da arılardan nasibini aldı.

HERKES PANİK YAŞADI

Taraftarlar kısa süreli panik yaşarken, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Birkaç dakika boyuncasüren arı saldırısı sonrası maç kaldığı yerden devam etti.