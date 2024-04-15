İcardi kariyer rekorunu kırdı! Alex'in istatistiklerine göz dikti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mauro İcardi, Galatasaray'da kariyer rekoru kırdı. Arjantinli yıldız, Alex de Souza'nın rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazandı.
ICARDI'DEN KARİYER REKORU
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 26 gole ulaştı. Arjantinli yıldız attığı gollerin yanı sıra 11 asist yaptı.
Icardi, Alanyaspor'a attığı golle kariyer rekorunu kırdı. 31 yaşındaki golcü bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geçti.
ALEX'İ GEÇEBİLİR
Mauro Icardi kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi