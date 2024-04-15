İcardi kariyer rekorunu kırdı! Alex'in istatistiklerine göz dikti

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 22:50 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 22:53 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Mauro İcardi, Galatasaray'da kariyer rekoru kırdı. Arjantinli yıldız, Alex de Souza'nın rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.