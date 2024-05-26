Icardi'den şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye gönderme! 'Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar'

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, şampiyonluk sonrası açıklamalar yaptı. İcardi, "Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 24.şampiyonluğunu kazandı. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli Mauro İcardi, maçın ardından yaşadığı sevinci anlattı. İcardi'nin Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme ise dikkat çekti.

Mauro İcardi şu ifadeleri kullandı:

BAKALIM KADIKÖY'DE NASIL KUTLAMA YAPIYORLAR

Mauro Icardi maçın ardından; "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebilirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

HERKESE EYVALLAH

Kerem Demirbay ise şampiyonluk sonrasında; "Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah. Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu." dedi.

BÜTÜN SEZON MÜCADELE ETTİK

Davinson Sanchez ise; "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi. Bütün sezon mücadele ettik. Şampiyon Cimbombom." sözlerini sarfetti.