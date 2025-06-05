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İDA Esports ilk şampiyonluğunu kazandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BtcTurk GameFest PUBG MOBILE Turnuvası Ana Etkinlik Turnuvası’nda IDA Esports şampiyon oldu. Takımın yeni hedefi ise Avrupa Şampiyonlu...

İhlas Holding bünyesindeki İhlas Dijital Varlıkları çatısı altında faaliyet gösteren İDA Esports PUBG Mobile takımı, BtcTurk GameFest PUBG MOBILE Turnuvası Ana Etkinliği'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

HEDEF, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Takım, turnuvadaki en yakın rakibine tam 23 puan fark attı. IDA Esports PUBG Mobile takımının yeni hedefi ise Avrupa Şampiyonu olmak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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