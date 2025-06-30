IDA Esports, PUBG Mobile şampiyonu oldu

BtcTurk’ün düzenlediği GameFest Offline Finalleri’nde IDA Esports, PUBG Mobile şampiyonu olarak 750.000 TL ödül kazandı. Takım ayrıca 4-6 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Finalleri’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

BtcTurk’ün 12. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen GameFest Offline Finalleri, Türkiye’nin en büyük e-spor organizasyonlarından biri olarak üç gün boyunca ESA Arena’da oyunseverlere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte IDA Esports, PUBG Mobile turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.

750 BİN LİRALIK ÖDÜLÜ KAZANDILAR

İhlas Holding bünyesinde faaliyet gösteren IDA Esports, çevrim içi etapları başarıyla geçtikten sonra büyük finalde şampiyon olarak 750.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. ESA Arena’daki sahnede düzenlenen törenle kupasını kaldıran IDA Esports, performansı ve takım ruhuyla öne çıktı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

IDA Esports ayrıca Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Takım, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Complex Arena’da düzenlenecek olan Avrupa Finalleri’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Öte yandan BtcTurk GameFest'te toplamda 8 milyon TL ödül havuzu dağıtıldı. VALORANT Büyük Finali'nde Gentle Mates, NAVI'yi 3-1 yenerek 1 milyon TL'lik ödülün sahibi olurken, Counter-Strike 2 ve diğer mobil oyun finalleri de büyük ilgi gördü. Etkinlikte ayrıca cosplay yarışmaları, influencer buluşmaları ve çeşitli stant etkinlikleri de yer aldı.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, e-sporseverlerin bir araya geldiği bu tarz fiziksel etkinliklerin sektör için önemine değinerek, federasyonun bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.