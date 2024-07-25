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Haberler > Spor > İhtiyar kurt Dzeko! Boşnak golcü, golleriyle Mourinho’yu da kurtardı

İhtiyar kurt Dzeko! Boşnak golcü, golleriyle Mourinho’yu da kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhtiyar kurt Dzeko! Boşnak golcü, golleriyle Mourinho’yu da kurtardı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho’ya Fenerbahçe’yle ilk resmî maçından galibiyetle ayrılırken, Portekizli hocanın performansı yeterli görülmedi. Mou’nun göreve gelmesiyle Fenerbahçe’yi daha yakından takip etmeye başlayan Avrupa basını Lugano maçı sonrası Dzeko’yu Mourinho’nun kurtarıcısı ilan etti.

The Sun, “Aşağılanmayı Dzeko önledi” manşeti atarken, La Gazetta Dello Sport, “Dzeko’nun hat-trick’i Mou’yu mutlu etti” diye yazdı.

İhtiyar kurt Dzeko! Boşnak golcü, golleriyle Mourinho’yu da kurtardı - 1. Resim

MÜTEVAZI REKORTMEN

Bild, “Dzeko Mourinho’nun ilk maçını kurtardı” başlığıyla Boşnak golcünün hakkını teslim ederken, Ojogo da, “Mourinho ilk maçında Dzeko’nun golleriyle kazandı” ifadelerine yer verdi. Bir Türk takımıyla Avrupa arenasında hat trick yapan en yaşlı golcü unvanına erilen Dzeko ise “Çok büyük bir karakter. Fenerbahçe’nin başında olması harika bir şey. Onu iki kelimeyle anlatamam” sözleriyle Jose Mourinho’yu övdü.

Avrupa basını yakından takip ettiği  Jose Mourinho’nun ilk sınavını Boşnak yıldızı sayesinde geçtiğini yazdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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